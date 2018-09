Gesund und fit mit der Kran­ken­ver­si­che­rung der Techniker Kran­ken­kas­se

Die Krankenversicherung der Techniker Krankenkasse (TK) überzeugt mit starken Leistungen, kompetenter Beratung und bestem Service. Willkommen bei Deutschlands Spitzenreiterin unter den gesetzlichen Krankenkassen. Focus-Money (Ausgabe 7/2018) zeichnete die TK bereits zwölf Mal hintereinander als "Deutschlands beste Krankenkasse" aus.

Tatkräftig, verlässlich und immer ein offenes Ohr - mit einem starken Begleiter an der Seite geht’s leichter durchs Leben. Das gilt vor allem beim Thema Gesundheit: Die Krankenversicherung der Techniker Krankenkasse bietet Ihnen in allen Lebenssituationen die passende Versorgung und berät Sie bei allen Fragen rund um Ihr Wohlergehen. Zum Beispiel, wie Sie Kinder und Ehepartner in der Familienversicherung beitragsfrei mitversichern können. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie gezielt Stress abbauen können oder wie Sie das passende Behandlungsangebot finden.

Un­ver­hofft kommt oft - die ge­setz­li­che Kran­ken­ver­si­che­rung sichert Sie ab

Gerade bei unvorhergesehenen Ereignissen wie einer Erkrankung ist die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) unersetzlich. Die gesetzliche Krankenkasse bezahlt die ärztliche Behandlung, Verbandmittel sowie verordnete Arzneimittel. Darüber hinaus übernehmen wir in bestimmten Fällen die Kosten für häusliche Krankenpflege, Fahrten zu Reha-Maßnahmen sowie für Hilfsmittel wie einen Rollstuhl. Wenn Sie längere Zeit arbeitsunfähig sind, zahlt die Krankenversicherung Ihnen ein Krankengeld.

Das Plus an Si­cher­heit: Zu­satz­ver­si­che­run­gen der Techniker Kran­ken­kas­se

Durch die gesetzlichen Leistungen der Krankenversicherung sind Sie ausreichend abgesichert. In manchen Fällen lohnt sich ein optimierter Versicherungsschutz. Beispielsweise für beste Rahmenbedingungen im Krankenhaus, beim Zahnersatz oder auf einer Auslandsreise. Ergänzen Sie Ihre Krankenversicherung mit einer Zusatzversicherung der TK - gemeinsam mit renommierten Versicherungspartnern haben wir attraktive Pakete für Sie geschnürt. Übrigens: Auch wer bei der TK freiwillig versichert ist, genießt über Zusatzversicherungen und Wahltarife höchste Flexibilität.

Die Techniker Krankenkasse macht Ihnen jederzeit innovative Angebote für Ihre Gesundheit. Wechseln Sie jetzt zum Spitzenreiter unter Deutschlands Krankenkassen!